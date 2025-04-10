تفاصيل حساب مرتبك بلس من بنك مصر

أكد بنك مصر لعملائه أن حساب مرتبك بلس هو حساب جارٍ ذو عائد مميز يحتسب يوميًّا على رصيد نهاية اليوم وفقًا لنظام الشرائح.

وقال البنك إنه يضاف لحساب العميل شهريًّا أي أنه يجمع بين مزايا حساب التوفير والحساب الجاري.

الفئة المستهدفة:

العملاء الأفراد العاملين بالجهات المتعاقدة مع البنك لتحويل المرتبات.

سمات الحساب:

لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب

الحد الأدنى لاحتساب العائد 3,000 جم

عائد تنافسي يحتسب يوميًا على رصيد نهاية اليوم ويضاف للحساب شهريًا

سهولة التعامل على الحساب من خلال السحب والإيداع على مدار اليوم

إمكانية اصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم فوري على الحساب لتسهيل المعاملات

سهولة التعامل على الحساب من خلال خدمة الانترنت وتطبيق الموبايل البنكي

اشتراك مجاني في خدمة كشف الحساب الالكتروني E-Statement.

ومن جانب آخر يحرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة.

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها.

وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

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