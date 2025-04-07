تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

حدد بنك مصر عددا من المزايا للعملاء الراغبين في فتح حسابات جارية في الفروع المتعددة بأنحاء الجمهورية.

تشمل قائمة مزايا الحساب الجاري في بنك مصر ما يلي:

مميزات الحساب الحساب الجاري

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفية، بطاقات الصراف الآلي، الإنترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه من الأطباء خدمة تمويل وقرض الأطباء.

وتشمل خصائص قرض الأطباء في بنك مصر ما يلي:

1. أعلى قيمة قرض تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري.

2. أطول مدة قرض تصل الى 7 سنوات.

3. أقل سعر عائد.

4. أقل مصاريف إدارية.

5. وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

6. إمكانية سداد المديونيات الأخرى.

7. إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. صورة من تصريح مزاولة المهنة.

4. صورة من البطاقة الضريبية.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور باسم العميل أو اسم شركته أو كشف حساب معاملات ماكينة POS.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل قرض العمرة.

وأوضح مسؤولون ببنك مصر أنه يتم تقديم برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لعملاء البنك.

يقوم برنامج بنك مصر على صيغة المرابحة، حيث يحصل العميل أولًا على عرض أسعار من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة، وبعد ذلك يقوم البنك بسداد قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لشركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة.

ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة وهامش الربح (القيمة البيعية للمرابحة) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

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