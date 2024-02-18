4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

تطلب البنوك بيانات اساسية من العملاء لاتمام عمليات الحوالات المصرفية بشكل صحيح حيث لابد من توافر عدة نقاط في اي حوالة بنكية لتتم.

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

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ومن جانب اخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن أفضل العروض من البنوك فيما يخص استقبال حوالة الدولار خاصة فيما يتعلق برسوم الاستقبال.

رسوم حوالة بنك مصر

يقدم بنك مصر كل تلك المزايا برسوم تنافسية حيث لا يتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة استقبال حوالة الدولارات، مما يوفر للعملاء العديد من الوسائل لتلقي تحويلاتهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال نظام آلي في كافة أنحاء الدولة.

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إجابة لتساءل حول المدة التي يتم استغراقها لتحويل أموال من العملاء في حوالة دولية.

حوالة البنك الاهلي

وأكد البنك الأهلي أنه قد يستغرق التحويل الأولي مدة تصل إلى خمسة أيام في انتظار تسجيل المستلم، في حين أن إجراء المعاملات اللاحقة إلى رقم الحساب المصرفي للمستلم نفسه تحدث خلال بضع دقائق.

ويبحث العديد من عملاء البنوك عن اسباب منع وصول الحوالة البنكية في موعدها واسباب تاخر الحصول علي حوالات بنكية لهم.

تستعرض فيتو في السطور التالية ابرز اسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

اسباب منع وصول الحوالة البنكية

وتشل قائمة تلك الاسباب مايلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات،

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية،

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.