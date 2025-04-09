طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهى عبارة باذنجان يقدم مع الصلصة المسبكة ويمكن إضافة لحم مفروم وبشاميل.

وطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة:-

2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة شرائح ومقلية أو مشوية)

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

زيت نباتي للتحمير

فلفل رومي أو حار مقطع (حسب الرغبة)

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:-

لتحضير الباذنجان، يُقشر الباذنجان جزئيًا أو يُترك بقشره حسب الرغبة.

يُقطع إلى شرائح دائرية أو طولية، ويُرش بالملح ويُترك لمدة نصف ساعة لتقليل امتصاص الزيت.

يُقلى في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يُصفى على ورق مطبخ.

وفي قدر على النار، يُسخن قليل من الزيت وتُشوح البصلة حتى تذبل.

يُضاف الثوم ثم اللحمة المفرومة، وتُقلب جيدًا حتى تنضج.

تُضاف الطماطم ومعجون الطماطم، وتُتبل بالملح والفلفل والقرفة.

يُترك الخليط حتى يتسبك (حوالي 10-15 دقيقة).

في صينية فرن، يُوضع طبقة من الباذنجان، ثم طبقة من اللحمة المفرومة، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.

يمكن إضافة شرائح فلفل رومي أو حار حسب الرغبة.

يُمكن سكب قليل من صلصة الطماطم فوق الوجه.

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-30 دقيقة حتى تتماسك وتتحمر قليلًا من الأعلى.

تقدم المسقعة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكن تناولها أيضًا باردة.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الخضروات المهمة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الباذنجان للصحة:-

مصدر غني بمضادات الأكسدة، فالباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تعطيه لونه البنفسجي المميز، تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

دعم صحة القلب، ويُساهم الباذنجان في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد.

البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والباذنجان غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنه يعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساهمة في تنظيم مستوى السكر في الدم، والألياف الموجودة في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، هذا يجعله مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

دعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يحتوي الباذنجان على مركبات تعزز صحة الدماغ، مثل "الناسونين"، الذي يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل الالتهابات العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية.

تحسين صحة الجلد والشعر، ويحتوي الباذنجان على فيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تحسين صحة الجلد ومنحه نضارة، كما أنه يعزز نمو الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

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