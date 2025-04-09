أمير توفيق يشارك في مؤتمر القمة العالمية لكرة القدم بالمغرب

يُشارك أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، في مؤتمر “WORLD FOOTBALL SUMMIT” الذي يُقام في المغرب في الفترة من 9-10 أبريل الجاري.

ويفتتح المؤتمر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويُشارك فيه كوكبة من نجوم الكرة العالمية وكذلك الإفريقية، مثل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والمغربي وليد الركراكي والنيجيري سامسون أدامو والجنوب إفريقي ثوبو موتسيبي والمالي فريدريك كانوتيه، بالإضافة إلى أمير توفيق الذي يُشارك فيه كممثل عن تجربة النادي الأهلي ونجاحاته الكبيرة التي دفعت به إلى مصاف الأندية العالمية، سواء على الصعيد الفني أو التسويق المالي ".

وعلي جانب أخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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