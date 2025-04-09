الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

كولر يبدأ دراسة بيراميدز بالفيديو استعدادًا لموقعة الدوري الممتاز

كولر
كولر

الأهلي، بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة نظيره بيراميدز عبر مقاطع الفيديو وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

كما طالب كولر من ياسين ميكاري محلل أداء الأهلي تجهيز تقرير فني شامل عن بيراميدز لدراسة نقاط القوة والضعف وتحديد طريقة اللعب المناسبة الذي يخوض بها الأهلي المباراة. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

 

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