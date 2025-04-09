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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.

آخر مهلة لتقديم مستندات الحصول على الرخصة

وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو، ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو.

مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، فيتو 
مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، فيتو 

موعد إعلان اتحاد الكرة القرارات النهائية

وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.

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