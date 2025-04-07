اتحاد الكرة يعلن مواعيد فترات القيد للموسم الجديد

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ القرارات التالية:

فترات القيد للموسم 2025/2026



حدد مجلس الإدارة فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

• الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.

• القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.

• قوائم الإضافة تُغلق في منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

• الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.

تراخيص الأندية:



• وافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:

• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.

• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.

• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو

- البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025

- ⁠اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.

• تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.

•• تطوير كرة القدم المصرية



تفويض هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بدعوة أندية القسمين الأول والثاني لاجتماع لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل.

• اقامة ثلاثة ورش عمل خلال شهر مايو المقبل لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين، مع توجيه الدعوة لمسؤولي قطاعات الناشئين في الأندية والفروع، ويتولى وليد درويش عضو مجلس الإدارة عرض التوصيات النهائية للورش قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد.



كما قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي باعتماد قرارات سفر الحكام المُكلفين بإدارة مباريات من قبل كل من: الفيفا، الكاف، أو الاتحادات الوطنية، والتى لا يتحمل الاتحاد فيها أى أعباء مالية.

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