الإثنين 07 أبريل 2025
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"صاروخ" يتسبب فى قطع رقبة عامل أثناء تركيب ماكينة صرف نقود بأسوان

صاروخ يتسبب فى قطع
صاروخ يتسبب فى قطع رقبة عامل أثناء تركيب ماكينة صرف نقود

لقى عامل مصرعه اليوم، الإثنين، بعد تعرضه لحادث أثناء العمل فى تركيب ماكينات الصرف الآلى بمكتب بريد بقرية الرمادى بمركز إدفو شمال أسوان.

قطع رقبة عامل أثناء استخدامه صاروخ 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، يفيد بإصابة عامل بقطع في الرقبة أثناء استخدامه "صاروخ" تقطيع لتركيب ماكينة صرف آلي تابعة لمكتب بريد نجع أبو ابنى بمركز إدفو.

وتم العثور على جثة شخص مصابا بقطع في الرقبة وتبين أن الجثة لعامل يدعى "أحمد. ف" 21 سنة من محافظة القليوبية وأثناء عمله مستخدما صاروخ تقطيع لاجراء فتحة في الحائط لتركيب ماكينة صراف آلي بمكتب البريد انفصلت الاسطوانة عن الصاروخ لتخترق رقبة العامل مما تسبب فى إصابته بقطع غائر فى الرقبة أدى إلى حدوث نزيف شديد تسبب في وفاته على الفور،وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العام.

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​ أسوان بريد صرف آلى صاروخ إدفو

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