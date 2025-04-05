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قطار يصدم ميكروباصا دون إصابات فى أسوان (صور)

حادث تصادم قطار بميكروباص
حادث تصادم قطار بميكروباص فى اسوان، فيتو

وقع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص "سياحي"، بمنطقة كيما أسوان، اليوم، السبت، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار يفيد تصادم قطار بميكروباص فى أسوان 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث، اصطدام قطار سكة حديد بميكروباص"سياحى" يحمل أرقام "ص ق ع 5226" حيث تعطل على مزلقان السكة الحديد فى منطقة كيما مما تسبب فى الاصطدام.

وتبين أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، بعد فرار السائق من الميكروباص  قبل قدوم القطار، والذى تسبب فى حدوث تلفيات، بعد أن صدم جانبا من مقدمة الميكروباص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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​ أسوان سياحى قطار امن تصادم

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