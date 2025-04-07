الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بمستشفى المسلة (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مستشفى المسلة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى المسلة التخصصى،وكانت الجولة مفاجئة حيث أستفسر من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

تسخير كافة الامكانيات 

ووجه إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية، وأنه مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها داخل 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد العناية المركزة والعناية المتوسطة للكبار والأطفال، فضلًا عن الأقسام الداخلية والطوارئ والأشعة والصيدلية، والمعامل، والتى من بينها معمل ( PCR ) المسجل دوليًا.

حيث إستمع لشرح تفصيلى من الدكتور طه جابر مدير المستشفى عن ما تحتويه من خدمات متعددة يتم توفيرها داخل 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة، ويعمل على مدار اليوم، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير.

وكلف بأن تستمر مستشفى المسلة على نفس المستوى من الأداء لتقديم رسالتها فى توفير الرعاية الطبية والعلاجية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة  .

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​ أسوان المسلة مريض جودة طبية

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