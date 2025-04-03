محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير الأسواق والمواقف.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة رفع المخلفات والإشغالات فى محيط الموقف.

وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية، والتى تسبب إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة وتعيق حركة السير يعد من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام.

وكانت الشركة الوطنية للطرق قد أقامت موقف السلام النموذجى الذى سيتم افتتاحه قريبًا على مساحة ٢٩٦٦ م٢، ليستوعب ٢٥٠٠ سيارة نقل وسرفيس، وبه ٢٢٤ محلا، ومكون من ٣ أدوار.

والموقف مزود بكافة الخدمات، حيث يوجد به مسجد، ودورات مياه، ونقطة إسعاف، وكافيتريات، وغرف للخدمات، كما أنه مزود باللوحات الارشادية، ونظام مراقبة بالكاميرات، وشبكة كهرباء، وإضاءة حديثة، ومدعم بوسائل الأمان اللازمة، والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات الأمطار، وأماكن مخططة لوقوف السيارات، فضلًا عن تخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة الموقف على مدار اليوم لضمان حسن سير العمل دون أى معوقات.



رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، وعدد من قيادات المحافظة.

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