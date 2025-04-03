الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
ads

 تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير الأسواق والمواقف.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة رفع المخلفات والإشغالات فى محيط الموقف.

محافظ القاهرة يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر في الحديقة الدولية

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب (صور)

 وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية، والتى تسبب إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة وتعيق حركة السير يعد من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام.

 

وكانت الشركة الوطنية للطرق قد أقامت موقف السلام النموذجى الذى سيتم افتتاحه قريبًا على مساحة ٢٩٦٦ م٢،  ليستوعب ٢٥٠٠ سيارة نقل وسرفيس، وبه ٢٢٤ محلا، ومكون من ٣ أدوار.

والموقف مزود بكافة الخدمات، حيث يوجد به مسجد، ودورات مياه، ونقطة إسعاف، وكافيتريات، وغرف للخدمات، كما أنه مزود باللوحات الارشادية، ونظام مراقبة بالكاميرات، وشبكة كهرباء، وإضاءة حديثة، ومدعم بوسائل الأمان اللازمة، والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات الأمطار، وأماكن مخططة لوقوف السيارات، فضلًا عن تخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة الموقف على مدار اليوم لضمان حسن سير العمل دون أى معوقات.
 

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، وعدد من قيادات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشركة الوطنية للطرق د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة موقف السلام

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد بدء إخلاء وإزالة 15 عقارا بشمال الحرفيين بحي منشأة ناصر

الأكثر قراءة

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

زغلول صيام يكتب: وكان فين الخطيب ولبيب لما باركوا رابطة مطعون في شرعيتها ؟! وايه لازمة بيانات ليلة العيد؟! ومتى نحترم اللوائح والقوانين؟!

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لثلاثة مواسم

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

المصري البورسعيدي يكرم مشجعه المعمر بعد اهتمام الكاف

وزير العمل يوجه بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

منوعات

المزيد

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين وطلاب المدارس في شهر أبريل 2025 ( انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع قريبًا

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية