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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع تسكين الباعة بموقف السلام

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخل موقف السلام النموذجي الجديد، ورفع كافة الإشغالات في المنطقة المحيطة بالموقف.

 

محافظ القاهرة يتابع نقل باعة موقف السلام

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نفل الباعة لأماكنهم الجديدة بموقف السلام النموذجي

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بنفق السلام أسفل الدائري، وميدان السادات بحى السلام أول، والشوارع المحيطة بالموقف بعد اخلائها من الإشغالات، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعواض البلدورات، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير،  لتتناسب مع الشكل الحضارى للموقف الجديد.

رافق محافظ القاهرة في الحملة التى شارك فيها كل من مديرية أمن القاهرة،  وشرطة المرافق، والمرور، م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة.

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