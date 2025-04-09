اشتعال الحرب التجارية، الصين تضاعف الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لـ 84%

في تصعيد جديد للحرب التجارية الأمريكية الصينية؛ أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% من 34% بدءً من غدًا الخميس.

دخول الرسوم الجمركية حيز النفيذ

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ ظهر اليوم الأربعاء في بكين، ليصل إجمالي التعريفات الأمريكية على السلع المصنوعة في الصين إلى 104%.

104 % إجمالي التعريفات الأمريكية على السلع الصينية

وتشمل الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50%، بعد فرض رسوم متبادلة على الصين بنسبة 34%، إضافة إلى ضريبة الفنتانيل البالغة 20% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًاعلى السلع الصينية.

تصعيد الرسوم على الصين هو خطأ فوق خطأ

وفي بيان صادر وزارة التجارة الصينية في بيان صادر أمس الثلاثاء، قالت: «التهديد الأمريكي بتصعيد الرسوم على الصين هو خطأ فوق خطأ، ويكشف مجددًا عن طبيعة الابتزاز في السياسة الأمريكية».

الصين ستقاتل حتى النهاية

وأضافت وزارة التجارة الصينية: «إذا أصرت الولايات المتحدة على نهجها، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية».

ترامب توعد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% اعتبارًا من اليوم 9 أبريل، إذا لم تسحب بكين زيادتها الأخيرة للرسوم الانتقامية التي بلغت 34%، محذرًا من أن أي رد تجاري على الولايات المتحدة سيُقابل بإجراءات أشد.

أمريكا ترفع الرسوم على الطرود الصغيرة

ووفقًا لـ «بلومبرج» رفع ترامب الرسوم الجمركية بشكل أكبر على الطرود الصغيرة التي كانت معفاة سابقًا من الضرائب، وستفرض الولايات المتحدة ضرائب على واردات السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار بمعدل 90% من قيمتها، ارتفاعًا من الخطة السابقة التي كانت تقضي بفرض ضريبة بنسبة 30% من القيمة، وذلك وفقًا للتعديل على الرسوم الجمركية المتبادلة الذي نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

رسوم أكبر على الطرود البريدية

كما سترفع واشنطن الرسوم المفروضة على كل طرد بريدي للسلع التي تدخل البلاد بين 2 مايو و1 يونيو إلى 75 دولارًا لكل طرد بدلًا من 25 دولارًا كما كان مخططًا.

وفيما يخص الطرود التي تدخل بعد 1 يونيو فستدفع رسومًا قدرها 150 دولارًا لكل طرد، بدلًا من 50 دولارًا كما أُعلن سابقًا، وفقًا للأمر التنفيذي الصادر اليوم الأربعاء.

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