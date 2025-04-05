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خارج الحدود

فرنسا وبريطانيا لا تستبعدان نشوب حرب تجارية بسبب رسوم ترامب الجمركية

ماكرون وستارمر، فيتو
ماكرون وستارمر، فيتو

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

ستارمر وماكرون يناقشان الرسوم الجمركية الأمريكية ويحذران من تبعاتها
 

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم السبت، على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

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رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا


وأضاف أنه تم الاتفاق على "دراسة جميع الخيارات كإجراءات انتقامية محتملة".

وشدد الجانبان على "أهمية التعاون والتنسيق بين الحلفاء الأوروبيين لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تلك الإجراءات"، مشيرين إلى "ضرورة البقاء على تواصل وثيق خلال الأسابيع المقبلة".

وأعربا أيضا عن "قلقهما إزاء التداعيات على الاقتصاد والأمن العالميين، وخاصة في جنوب شرق آسيا".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي.

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