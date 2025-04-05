فرنسا وبريطانيا لا تستبعدان نشوب حرب تجارية بسبب رسوم ترامب الجمركية

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

ستارمر وماكرون يناقشان الرسوم الجمركية الأمريكية ويحذران من تبعاتها



وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان له إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم السبت، على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".



وأضاف أنه تم الاتفاق على "دراسة جميع الخيارات كإجراءات انتقامية محتملة".

وشدد الجانبان على "أهمية التعاون والتنسيق بين الحلفاء الأوروبيين لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تلك الإجراءات"، مشيرين إلى "ضرورة البقاء على تواصل وثيق خلال الأسابيع المقبلة".

وأعربا أيضا عن "قلقهما إزاء التداعيات على الاقتصاد والأمن العالميين، وخاصة في جنوب شرق آسيا".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.