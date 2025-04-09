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رياضة

بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، لاعبو بيراميدز يحتفلون بالرقص على أغنية "قطتي" (فيديو)

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

احتفل لاعبو فريق بيراميدز بتأهلهم إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي بطريقتهم الخاصة داخل الطائرة التي أقلت الفريق عائدة من المغرب إلى القاهرة بعد انتهاء مباراتهم مع الجيش الملكي المغربي.

ورقص لاعبو بيراميدز بطريقة هستيرية على أنغام أغنية “قطتي والنبي دمها شربات” للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

 

 

موعد وصول بعثة بيراميدز 

وتصل بعثة نادي بيراميدز القاهرة قادمة من مدينة فاس المغربية التي انتقلت إليها من مدينة مكناس لاستقلال الطائرة الخاصة صباح اليوم.

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

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بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي مباراة الجيش الملكي وبيراميدز قطتي عبد الباسط حمودة

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