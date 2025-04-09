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رياضة

بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، بيراميدز يعود من المغرب ويستعد لموقعة الأهلي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصلت بعثة نادي بيراميدز القاهرة قادمة من مدينة فاس المغربية بطائرة خاصة صباح اليوم بعد خوضها مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

 

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري المصري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز  في الذهاب نتيجة 4-1.  

 

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