قصة مفاوضات الأهلي مع الشيبي للمشاركة في مونديال الأندية، وموقف بيراميدز

الأهلي، قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز حتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق، رغم أن الاتفاق بين النادي واللاعب على التجديد تم خلال الفترة الماضية ولكن دون توقيع.

الشيبي يماطل في التجديد

وتابع الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: "في الفترة الأخيرة محمد الشيبي يماطل في التجديد وحسب ما علم من مصادره أن اللاعب تحدث مع وكيله لبحث الانتقال إلى الأهلي والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

الشيبي يريد المشاركة في كأس العالم

وأضاف: "محمد الشيبي يرى أن مكانه في تشكيل الأهلي سيكون مضمون ويرى أنه يستطيع أن يثبت نفسه ويشارك بشكل أساسي مع الأحمر".

واستطرد: "الشيبي يريد المشاركة في كأس العالم للأندية ويرى أنها خطوة مهمة جدًا في مسيرته".

تعاون بيراميدز مع الأهلي

واختتم: "بيراميدز من الممكن أن يتعاون مع الأهلي ويعير الشيبي للأحمر خلال فترة كأس العالم للأندية حال وصول عرض أو طلب من الأهلي للحصول على خدمات الظهير المغربي، لكن إدارة بيراميدز اشترطت على الشيبي التجديد أولًا للموافقة على إعارته".

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