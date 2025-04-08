الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه

بيراميدز والترجي،
بيراميدز والترجي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بفريق الجيش الملكي المغربي من دور ربع النهائي.

 

منافس بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويلتقي بيراميدز مع المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدًا الأربعاء علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز أيضا تأهل لأول مرة في تاريخه الافريقي الي ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب الصدارة.

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الجيش الملكي المغربي نهائي دورى أبطال أفريقيا مباراة الجيش الملكي وبيراميدز الجيش الملكي وبيراميدز

مواد متعلقة

صن داونز يطيح بالترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جماهير الجيش الملكي يلقون الشماريخ والألعاب النارية على لاعبي بيراميدز "فيديو"

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

دوري أبطال إفريقيا، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

استبعاد ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش يلقي محاضرة بالفيديو للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة لمواجهة الجيش الملكي "صور"

سفير القاهرة بتنزانيا يحضر المران الأخير للمصري استعدادًا لمباراة سيمبا

الأكثر قراءة

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لو اتكلمت هقعدهم في بيوتهم، والد زيزو يفتح النار على مسؤولي الزمالك

بعد الفوز على الهلال، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

أوراسكوم بيراميدز تكشف تفاصيل ما حدث في أول أيام التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الأهرامات

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية