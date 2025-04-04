محافظ القاهرة يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة الجيزة

أدى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف بمحافظة الجيزة تلبية لدعوة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بحضور د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ود. نظير عياد مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وم. إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.



يأتى ذلك فى إطار مشاركة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى إحتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى الذى يوافق يوم ٣١ مارس من كل عام.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة إلى جميع مواطنى محافظة الجيزة متمنيًا لهم مزيد من التقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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