الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

حماس: الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكب مجزرة في الشجاعية بدعم أمريكي

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكب مجزرة دموية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة 


وأضافت حماس: المجازر المتواصلة في حق شعبنا بدعم أمريكي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والجرائم الوحشية التي ترتكب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل لن تمر بلا حساب ولن تسقط بالتقادم.
 

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حماس تعلن قصف إسرائيل برشقة صاروخية من غزة

وتابعت: بقاء المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة أمر لم يعد مقبولا ولا يعقل أن يترك شعبنا وحيدا في هذه المواجهة المصيرية دون سند حقيقي يرتقي إلى حجم التحدي والجريمة.


وطالبت حماس  قادة الدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال وداعميه في واشنطن لوقف العدوان ورفع الحصار.

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جيش الاحتلال غزة حماس

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