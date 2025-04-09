الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

العدوان على غزة، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الشجاعية لـ 70 شهيدا ومصابا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى 20 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 50 مصابا.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

ومن جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن عدد الشهداء قد يرتفع إلى 30 فلسطينيا، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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مدير مستشفيات غزة: أغلب الجرحى يصلون المستشفيات بحالة حرق كامل

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت  وسائل إعلام فلسطينية أن 9 فلسطينيين استشهدوا وجرح نحو 35 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

 إسرائيل تشن هجمات على 45 هدفا في قطاع غزة 
 

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين في الشجاعية
 

واستشهد  فلسطيني  بالإضافة إلى إصابة اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

 

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قطاع غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي.

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غزة حي الشجاعية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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