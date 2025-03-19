الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب سكان حي الشجاعية بغزة بالإخلاء والنزوح

نزوح الغزاويين، فيتو
نزوح الغزاويين، فيتو

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بإخلاء منازلهم، بعد إعلان مماثل أصدره لسكان بلدتين جنوبي قطاع غزة وفي أقصى شمال القطاع.

وألقى جيش الاحتلال في قطاع غزة منشورات ورقية تطالب سكان حي الشجاعية بإخلاء منازلهم.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال أمرًا بالإخلاء لسكان بلدة عبسان في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما طالب سكان بلدة بيت حانون أقصى شمال القطاع بمغادرة منازلهم.

وتسببت أوامر الإخلاء هذه بحركة نزوح، بعد أن قرر سكان هذه المناطق إخلاء منازلهم، خوفًا من تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بريًّا عبر آلياته الموجودة على تخوم غزة.

وشهدت المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة تقدمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في مناطق وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون بلدة بيت حانون بلدة عبسان قطاع غزة

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