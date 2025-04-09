الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

إدارة مرور دمياط تواصل حملاتها لضبط الدراجات النارية غير المرخصة

حملات مرورية مكثفة
حملات مرورية مكثفة بدمياط علي الموتوسيكلات

تواصل أجهزة الأمن بدمياط جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى السلامة المرورية والحد من الظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، حيث استكملت إدارة مرور دمياط، بقيادة العميد محمد التل، حملاتها المرورية المكبرة اليوم، في عدد من المناطق الحيوية بمدينة دمياط، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط.

التركيز على السيالة وغيط النصارى لمواجهة ظاهرة السباقات العشوائية

وركزت الحملة المكبرة على طريق السيالة ومدخل غيط النصارى، وهي من المناطق التي تشهد تكدسًا مروريًا وتُعد مسرحًا لبعض الممارسات غير القانونية مثل سباقات الدراجات النارية والقيادة المتهورة، التي تهدد حياة السائقين والمواطنين على حد سواء. 

وتأتي هذه الحملة استجابة لشكاوى الأهالي من تفشي ظاهرة استخدام "الموتوسيكلات" غير المرخصة، وما يصاحبها من تجاوزات ومخاطر يومية.

 

ضبط العديد من المخالفات وإجراءات قانونية حاسمة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من الدراجات النارية غير المرخصة، فضلًا عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة تشمل السير عكس الاتجاه، وعدم ارتداء الخوذات، والقيادة بدون تراخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، في إطار سياسة الردع والتصدي الحاسم لأي مخالفات تمس أمن الشارع الدمياطي.

استمرار الحملات وتكثيف التواجد المروري

وأكدت إدارة مرور دمياط استمرار تلك الحملات بشكل يومي، مع تكثيف التواجد الأمني في الشوارع والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية ووزارة الداخلية بفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط المروري.

رسالة طمأنة للمواطنين ودعوة للتعاون

وتوجهت الأجهزة الأمنية برسالة طمأنة للمواطنين، تؤكد فيها أن الحملات لن تتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال العشوائية في الطرق، ودعت المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بقواعد وقوانين السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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