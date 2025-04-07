الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

لليوم الثالث على التوالي، إدارة مرور دمياط تواصل حملاتها لضبط الدراجات النارية المخالفة

حملات مرورية مكثفة
حملات مرورية مكثفة بدمياط علي الموتوسيكلات

تواصل إدارة مرور دمياط برئاسة العميد محمد التل جهودها المكثفة لليوم الثالث على التوالي لضبط الدراجات النارية "الموتوسيكلات" غير المرخصة وسائقيها المخالفين للقواعد المرورية، في إطار تعزيز الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين.

استهداف مناطق جديدة وضبط المخالفين

شملت الحملات الميدانية التي تم تنفيذها اليوم عدة مناطق حيوية في مدينة دمياط، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة، التي كانت تشهد ممارسات غير قانونية مثل قيادة المركبات بدون ترخيص أو السير بسرعات فائقة. 

وتأتي هذه الحملات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط ومنع ظاهرة السباقات غير القانونية، التي أصبحت تهدد حياة الشباب والمواطنين بشكل عام.

حملات مرورية مكثفة بدمياط علي الموتوسيكلات 
حملات مرورية مكثفة بدمياط علي الموتوسيكلات 

 

 

 

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