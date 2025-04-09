إبراهيم نصير يحيي حفلا بقبة الغوري الأحد المقبل

ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الفني والثقافي بمراكز الابداع المتنوعة خلال شهر ابريل الجاري.. يقيم مركز إبداع قبة الغورى -بشارع الأزهر- حفلًا للملحن والمطرب وعازف العود "إبراهيم نصير" وذلك في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 13 إبريل.

يذكر أن الفنان السكندري إبراهيم نصير هو ملحن ومطرب مصري، انضم لعضوية جمعية المؤلفين والملحنين بباريس، وعضو نقابة المهن الموسيقية، ولد فى مدينة الإسكندرية عام 1960.

ووضع أول لحن له وهو فى المدرسة الثانوية، وقدمه على مسرح قصر ثقافة الحرية (مركز الحرية للإبداع حاليًا)، التحق بقسم العود فى معهد الموسيقى، غنى من ألحانه العديد من كبار المطربين منهم الفنانين: إيمان البحر درويش، هانى شاكر، مدحت صالح، نادية مصطفى وليلى غفران والراحلة ذكرى.

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