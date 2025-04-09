رحيل القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رحيل القمص عبد المسيح بسيط، كاهن الكنيسة، بعد حياة مليئة بالخدمة والعطاء الروحي والمعرفي.

موعد صلاة الجنازة على القمس عبد المسيح بسيط

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، وسط حضور محبيه من أبناء الكنيسة وأسرته وتلاميذه.

كما أعلنت الكنيسة أن العزاء سيُقام مساء غد الخميس في تمام الساعة السادسة، بقاعة كنيسة السيدة العذراء بمسطرد.

وقدمت الكنيسة خالص تعازيها لشعبها ومحبي الأب الراحل، داعيةً أن تشملنا جميعًا تعزيات الروح القدس، وأن يمنح الله العزاء والسلام لكل من تألم برحيله.

يُذكر أن القمص عبد المسيح بسيط كان من أبرز الكهنة المثقفين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله العديد من الكتابات والمحاضرات التي تناولت قضايا لاهوتية وعقائدية، كما كان معروفا بحضوره الإعلامي والدفاعي عن الإيمان المسيحي.

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