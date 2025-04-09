خسائر المواطن الأمريكي من تطبيق رسوم ترامب.. اختفاء الطرازات الفاخرة من السيارات والمشروبات.. ارتفاع مرتقب في أسعار السلع وانخفاض حجم التبادل التجاري

تداعيات كبيرة سيتأثر بها المواطن الأمريكي في المقام الأول بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، ليس ذلك فحسب؛ بل أظهرت توقعات جديدة أن الزيادات في الرسوم الجمركية قد تسفر عن تراجع في حجم التجارة الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص حجم الإيرادات الإضافية التي تتوقع الحكومة الفيدرالية تحصيلها.

تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم إضافية على نحو 60 شريكًا تجاريًا، من بينها 34% على الواردات القادمة من الصين، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان.

بدء تطبيق الرسوم الجمركية

وقد بدأ تطبيق الرسوم الأساسية البالغة 10% بالفعل، فيما تدخل الرسوم الأعلى على دول مختارة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك.

وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي سبق الإعلان عنها، والتي تشمل رسومًا بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات الألومنيوم والصلب والسيارات.

الرسوم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن

وتُعتبر هذه الرسوم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، إلا أن اقتصاديين حذروا من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى نتائج عكسية، منها تباطؤ الواردات الأمريكية، فضلًا عن أنها ستدفع دولًا أخرى إلى الرد بإجراءات انتقامية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والبقالة في الولايات المتحدة

وتوقعت التقارير العالمية عقب صدور قرار ترامب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والبقالة في الولايات المتحدة، فيما تتوقع مؤسسة الضرائب أن تفضي هذه الرسوم الجمركية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.7%.

السوق الأمريكي سيواجه نقصًا في سلع متعددة

إلا أن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون نقصًا في بعض الأحيان في توفر بعض السلع، وذلك على أثر اتخاذ شركات أوروبية وآسيوية قرارات بوقف شحن سلع متعددة؛ من السيارات إلى أجهزة ألعاب الفيديو إلى السوق الأمريكي.

ما هي أبرز السلع التي قد تغيب عن رفوف المتاجر الأمريكية؟

وعليه ما الذي سيخسره الأمريكيون بعد فرض رسوم ترامب، ووفقًا لـ «بلومبرج» هذه أبرز السلع التي قد تغيب عن رفوف المتاجر الأمريكية، في ظل إعادة الشركات حساب تكلفة الرسوم الإضافية، والنظر في إمكانية تقليص صادراتها إلى السوق الأمريكية.

السيارات وسيارات الدفع الرباعي

البداية مع قطاع السيارات، التي أعلنت عدد من الشركات إجراءات بعد قرار ترامب؛ منها شركة «أودي» التي أعلنت قرارًا بشأت وقف تسليم سياراتها إلى الولايات المتحدة، وأنها ستحتجز الشحنات التي وصلت بعد الثاني من أبريل لدى الوكلاء في الوقت الحالي.

التركيز على بيع مخزون السيارات

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية؛ فإن «أودي» طلبت من صالات العرض التركيز على بيع المخزون المتوفر حاليًا والبالغ نحو 37 ألف سيارة، والذي يُتوقع أن يغطي الطلب لمدة تقارب الشهرين.

تعليق صادرات السيارات جاجوار لاند روفر

كما أعلنت شركة صناعة السيارات البريطانية تعليق صادراتها خلال أبريل، نتيجة التغيرات في الشروط التجارية، الذي سيؤثر على المستهلكين في السوق الأمريكي، ومع وجود صعوبات في الحصول على سيارات من طرازات جديدة من جاجوار لاند روفر (Jaguar Land Rover).

وقف عن بيع طرازين من سيارات إنفينيتي

فيما أعلنت شركة "نيسان موتور" (Nissan Motor) اليابانية أيضًا؛ أنها ستتوقف عن بيع طرازين من سيارات إنفينيتي (Infiniti) الرياضية متعددة الاستخدامات والمصنوعة في المكسيك داخل السوق الأمريكية.

مرسيدس بنز تدرس سحب السيارات الأقل ثمنًا من أمريكا

وبحسب «بلومبرج نيوز» فإن شركة «مرسيدس-بنز» (Mercedes-Benz AG) تدرس خيار سحب سياراتها الأقل ثمنًا من الولايات المتحدة، مرجعة ذلك إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تجعل من الصعب بيع هذه الطرازات بطريقة مجدية من الناحية الاقتصادية.

أجهزة ألعاب الفيديو

ومع رفع الضريبة على الواردات والذي جاء أعلى من التوقعات، أعلنت شركة «نينتندو» (Nintendo) اليابانية تأجيل فتح باب الطلبات المسبقة على جهاز الجديد للألعاب "سويتش 2" (Switch 2)، ورغم أن موعد الإطلاق الرسمي للجهاز لا يزال قائمًا في 5 يونيو، إلا أن "نينتندو" أعلنت أن الطلبات المسبقة في السوق الأمريكية لن تنطلق اليوم 9 أبريل كما كان مقررًا سابقًا.

وأكدت «نينتندو» أنها ستكشف عن موعد جديد لبدء الطلبات المسبقة، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الأثر المحتمل للرسوم الجمركية والتغيرات في أوضاع السوق.

المشروبات اليابانية

وعلى صعيد المشروبات اليابانية؛ فإن هناك توقعات بأن تختفي أنواع الويسكي اليابانية الحائزة على جوائز من رفوف المتاجر الأمريكية، بعد قرار شركة «سنتوري هولدينجز» (Suntory Holdings) إعادة توجيه منتجاتها نحو اليابان وأسواق آسيوية أخرى، وذلك في حال أصبحت أسعارها باهظة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين بفعل الرسوم الجمركية الجديدة.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي

وبالانتقال إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي؛ بحسب تحليل أجرته "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن جميع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي أو لوح بفرضها، منذ يناير، قد تُدر إيرادات سنوية تُقدر بنحو 300 مليار دولار في المتوسط.

توقعات بحدوث انكماش حاد في حجم التبادل التجاري

وأن هذا القيمة تقع في الحد الأدنى من التقديرات، خاصة بعد أن طرح وزير الخزانة سكوت بيسنت احتمال أن تصل العائدات إلى 600 مليار دولار؛ وتعكس هذه القيمة المنخفض توقعات بحدوث انكماش حاد في حجم التبادل التجاري.

توقعات بانخفاض إجمالي واردات السلع بنحو 30%

وتُشير نماذج «بلومبرج إيكونوميكس» إلى أنه يُتوقع هبوط إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع بنحو 30% نتيجة فرض الرسوم الجمركية.

وفي نفس السياق؛ نشرت مؤسسة الضرائب (Tax Foundation)، وهي جهة غير حزبية، تحليلًا يُظهر أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تولد إيرادات تُقارب 2.27 تريليون دولار على مدى عقد، أي ما يعادل نحو 227 مليار دولار سنويًا في المتوسط، وذلك بعد احتساب الآثار الاقتصادية المترتبة عليها.

توقعات بتراجع القوة الشرائية بمعدل يُقارب 3800 دولار

كما أظهر تحليل أعده مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الزيادة الإضافية في أسعار المستهلكين على المدى القصير ستسفر عن تراجع في القوة الشرائية بمعدل يُقارب 3800 دولار لكل أسرة أمريكية في المتوسط.

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