الأربعاء 09 أبريل 2025
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مواعيد وأماكن انقطاع المياه عن قرى أجا في الدقهلية

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن عدد من قرى مركز أجا لمدة 10 ساعات متواصلة؛ وذلك للقيام بأعمال صيانة واصلاح علي خط 350 بولي ايثيلين علي طريق اخطاب. 

اماكن انقطاع المياه بأجا 

وأوضحت مياه الدقهلية المناطق التالية بمركز أجا المستهدفة لانقطاع المياه وهي:
- قرية اخطاب. 
-قرية ميت مسعود. 
-قرية الانشاصية. 
-قرية جالموه. 
-قرية البقلي. 
 

موعد انقطاع المياه بأجا 

وأشارت “مياه الدقهلية” الي انقطاع المياه في عدد من قرى مركز أجا  يوم السبت القادم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال صيانة واصلاح علي خط 350 بولي ايثيلين علي طريق اخطاب /ميت فضاله "مركز اجا" 
 

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وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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