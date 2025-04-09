الدقهلية تنظم يومًا ترفيهيًا لأبناء دور الرعاية الجمعة المقبل

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يومًا ترفيهيًا متكاملًا لأبناء دور الرعاية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أبريل، بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية جزيرة الورد الخيرية، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

ويشارك في الفعاليات 107 أطفال من دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي.

ويشارك في الفعاليات 107 أطفال من دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي في الدقهلية.، من بينها دار المساعي الخيرية، دار التقوى بمنية سمنود، وتربية الفتيات بالمنصورة، حيث تبدأ الفعاليات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

ويتضمن اليوم برامج ترفيهية متنوعة، ومسابقات رياضية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين، إلى جانب تقديم وجبتي الغداء والعشاء في أجواء من البهجة والفرح، والاستمتاع بالخدمات الترفيهية المتاحة داخل النادي.

وفي هذا الصدد قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الأطفال الأيتام وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم هو فرصة لتأكيد قيم الرحمة والتكافل، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

دمج الأطفال الأيتام في المجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل تضامن الدقهلية، أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج الأطفال الأيتام في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال أنشطة ترفيهية وتفاعلية، تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتمنحهم شعورًا بالاهتمام والرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.