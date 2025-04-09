الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدقهلية تنظم يومًا ترفيهيًا لأبناء دور الرعاية الجمعة المقبل

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يومًا ترفيهيًا متكاملًا لأبناء دور الرعاية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أبريل، بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية جزيرة الورد الخيرية، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

ويشارك في الفعاليات 107 أطفال من دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي.

ويشارك في الفعاليات 107 أطفال من دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي في الدقهلية.، من بينها دار المساعي الخيرية، دار التقوى بمنية سمنود، وتربية الفتيات بالمنصورة، حيث تبدأ الفعاليات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

ويتضمن اليوم برامج ترفيهية متنوعة، ومسابقات رياضية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين، إلى جانب تقديم وجبتي الغداء والعشاء في أجواء من البهجة والفرح، والاستمتاع بالخدمات الترفيهية المتاحة داخل النادي.

وفي هذا الصدد قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الأطفال الأيتام وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم هو فرصة لتأكيد قيم الرحمة والتكافل، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

دمج الأطفال الأيتام في المجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل تضامن الدقهلية، أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج الأطفال الأيتام في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال أنشطة ترفيهية وتفاعلية، تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتمنحهم شعورًا بالاهتمام والرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بيوم اليتيم الدعم النفسي الخدمات الترفيهية التضامن التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المسؤولية المجتمعية توزيع الهدايا محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

مصر تؤكد ريادتها في ملف الهجرة خلال اجتماع عملية الخرطوم وتدعو إلى تقاسم الأعباء

كرة السلة، مواجهات قوية في ربع نهائي كأس مصر الليلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من الشرطة

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدته في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بشأن طرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

نتائج زيارة ماكرون التاريخية لمصر ولقاء السيسي

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية