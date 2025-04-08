محافظ الدقهلية يتحفظ على توك توك يجمع الخبز خلال جولة بأجا (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المخابز والمناطق الحيوية بمدينة المنصورة وعدد من القرى التابعة لها، منها قرى نقيطة مركز المنصورة وقرية نوسا الغيط بمركز أجا، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من المخابز بقرى اجا



بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بقرى نقيطة ونوسا الغيط مركز أجا، حيث اطمأن المحافظ على جودة رغيف الخبز، ووجه بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، مؤكدًا أن صحة المواطن وكرامته أولوية لا تقبل التهاون. كما شدد على ضرورة تواجد أصحاب المخابز والالتزام بمواعيد التشغيل المحددة لتلبية احتياجات الأهالي.

التحفظ على توك توك بقرية نوسا الغيط أثناء قيامه بتجميع كميات من الخبز



وخلال الجولة، تم ضبط أحد "التكاتك" بقرية نوسا الغيط أثناء قيامه بتجميع كميات من الخبز البلدي المدعم بالمخالفة للقانون، وعلى الفور تم التواصل مع مباحث التموين التي قامت بالتحفظ على المركبة والمضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومنافذ التوزيع لمنع التلاعب أو الاستغلال.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة

كما شملت جولة محافظ الدقهلية تفقد مدينة المنصورة، حيث تم متابعة أحوال النظافة العامة بمناطق شارع الجوازات، عزبة عقل، ومنطقة سندوب، مؤكدًا على رؤساء الأحياء والجهات المعنية برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل يومي، وتحسين البيئة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.



التقي بالمواطنين واستمع لشكواهم

وخلال جولته التقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مستمرة لكل القطاعات الخدمية من أجل رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطن.

العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية



وكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق خدمة أفضل لأهالي محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.