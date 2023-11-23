الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه الدقهلية تواصل تقديم أنشطتها التوعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر

ندوات لمياه الدقهلية
ندوات لمياه الدقهلية ؛ فيتو

 تواصل مياه الدقهلية تقديم أنشطتها التوعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ نظمت إدارة التوعية بالشركة حملة توعوية موسعة فى مراكز السنبلاوين، طلخا، المنصورة ودكرنس. 

 وشملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.

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وقدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 226 طالبا وطالبة، وكذلك ورش تلوين لـ126 طالبا وطالبة، وتم تكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، كما أقامت الشركة 6 مسابقات ثقافية لحوالي 226 طالبا وطالبة وعدد 6 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لحوالي 160 طالبا وطالبة وذلك لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

وفى المعاهد الأزهرية؛ قدمت الشركة  2 ندوة توعوية لحوالي 40 طالبا وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 20 طالبا، وتنفيذ  2 مسابقة ثقافية لحوالي 40 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تقديم فقرة الإذاعة المدرسية بطابور الصباح تتضمن رسائل توعوية عن المياه لـ280 طالبا.

وفى إطار حث المواطنين على ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى تم عمل حملات طرق أبواب بقرى طوخ الأقلام، كفر عبد الأمين التابعة لمركز السنبلاوين والمنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولى بلغ عدد المستفيدين منها 90 مواطنا، وتم خلالها تقديم الهدايا العينية على المواطنين.

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