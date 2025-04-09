الأربعاء 09 أبريل 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتابع جولاته الميدانية بإدارة غرب المنصورة

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمنصورة، فيتو

استأنف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس غرب المنصورة 

رافق وكيل تعليم الدقهلية  أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة،  عبد الوهاب الغندور- مكتب وكيل الوزارة، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد يحيي مدير عام الإدارة، هشام قنديل مدير المتابعة بالإدارة.

تأتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

المدارس المستهدفة. بزيارة وكيل التعليم 

و خلال الجولة تفقد وكيل تعليم الدقهلية  مدارس: 
-شجرة الدر الإعدادية بنات
-الشهيد خالد الطوخي الابتدائية 
-الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات
-الإمام محمد متولى الشعراوي.

توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف

وتابع  وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه  بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية

تفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس 

 كما أشار  إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب

وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل واقعة لوم مساعد الوزير لمدير إدارة الباجور

وكيل تعليم قنا يوجه بإنفاذ لائحة الانضباط واستدعاء أولياء أمور طلاب نقادة

أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس 

في ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد

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