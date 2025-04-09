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محافظات

إحالة مدير مدرسة والعاملين بها بالفيوم للتحقيق بسبب التقصير في العمل

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فيتو

قرر وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة مدير مدرسة لطفي سليمان الثانوية، التابعة لإدارة سنورس  للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية، كما أحال للتحقيق أيضا ووكيل شئون الطلبة ومشرف الدور، ومعلم رياضيات  بسبب عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم تواجد دفتر التقييمات، وتغيب عدد من الطلاب وضم فصلين معا، بمخالفة التعليمات الوزارة بهذا الشأن.

جولة في مدارس إدارة سنورس التعليمية

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد تابع  سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتفقد الفصول الدراسية ضمن جولة لمدارس إدارة سنورس التعليمية شملت مدرسة الشهيد محمد سيد عبدالعاطي ناصر الإعدادية بنين، ومدرسة الراضي الابتدائية، ومجمع سنورس للتعليم الأساسي، ورافقه في الزيارة مصطفي نبارك مدير إدارة سنورس التعليمية.

 

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم د، إنه شدد علي إجراء التقييمات في مواعيدها بدقة متناهية لأنها الركيزة  الأساسية التي تساهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، وتعمل على تحفيز الطلاب على التعلم.

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