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أرخصها التربية البيتي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-4-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

سجلت   اسعار  الفراخ  البيضاء تربية بيتي في محافظة الفيوم، سعرا اليوم الاربعاء ما بين 73و 77 جنيها للكيلو، بينا سجلت الفراخ البيضاء انتاج المزارع  اسعار تراوحت مابين  83 و87 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري،  وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 95 و105 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   200  و 210 جنيها  وفي السوبر ماركت 220 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140 جنبها، كيلو شيش طاووق 200 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 200 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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