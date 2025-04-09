الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

إضراب واسع يشل حركة المواصلات في اليونان

إضراب في اليونان
إضراب في اليونان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن شلل تام أصاب  حركة النقل في أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، بفعل إضراب واسع نفذه آلاف العمال، أوقف العبارات والقطارات وأربك الرحلات الجوية، في ظل دعوات متصاعدة لزيادة الأجور، لمجاراة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

إضراب واسع يشل حركة المواصلات في اليونان 

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية التي بدأت مع أزمة ديون خانقة في اليونان  بين عامَي 2009 و2018، فرضت خلالها الحكومة تخفيضات حادة على الأجور والمعاشات، مقابل حزم إنقاذ تجاوزت قيمتها 290 مليار يورو.

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ورغم تعافي الاقتصاد وتسجيل نمو متوقع بنسبة 2.3٪ هذا العام، فلا تزال شرائح واسعة من المواطنين تعاني الضيق الاقتصادي.

ومع أن حكومة المحافظين أعلنت عن زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 35٪ ليصل إلى 880 يورو شهريًا، تقول النقابات إن هذه الزيادات لم تُترجم إلى تحسّن حقيقي في حياة الناس، إذ تواصل الأسعار –خصوصًا في الغذاء والكهرباء والسكن – الارتفاع بشكل يبتلع الدخول.

وأطلقت نقابة العاملين في القطاع الخاص، التي تمثل أكثر من مليوني عامل، بيانًا لاذعًا قالت فيه: "الأسعار ارتفعت إلى حد أننا نشتري أقل بنسبة 10٪ مما كنا نشتريه عام 2019. نُضرب اليوم من أجل مطلب واضح: نريد أجورًا أعلى وعقود عمل عادلة الآن".

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اليونان اضراب حركة المواصلات

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