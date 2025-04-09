ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية يديرها عامل بحوزة مليون قطعة في الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية يديرها عامل بحوزة مليون قطعة فى الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية"؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.



ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية يديرها عامل بحوزة مليون قطعة فى الفيوم

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه داخل الورشة،وعثر بحوزته على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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