إصابة 3 أشخاص في حادث سقوط سيارة ببحر حسن واصف بالفيوم

اصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم، في حادث انقلاب سيارة "ملاكى" فى بحر حسن واصف بعد قرية دمشقين باتجاه اللاهون على طريق بنى سويف – الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

سقوط سيارة في بحر حسن واصف

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم،يفيد بورود بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة "ملاكى" فى بحر حسن واصف، بعد قرية دمشقين باتجاه اللاهون بنطاق المركز،ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى فى بحر حسن واصف على طريق بنى سويف، بعد قرية دمشقين باتجاه اللاهون، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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