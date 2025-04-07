وفاة الأم وابنها المصابين في حادث سقوط سيارة ببحر حسن واصف بالفيوم

لقي اثنين مصرعهما من المصابين في حادث سقوط سيارة ملاكي فى بحر حسن واصف على طريق الفيوم - بنى سويف، بعد قرية دمشقين باتجاه قرية اللاهون بمركز الفيوم.

تفاصيل حادث سقوط سيارة ملاكي في بحر حسن واصف

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بسقوط سيارة "ملاكى" على طريق الفيوم - بنى سويف، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أسرة مكونة من زوج وزوجة وطفل 4 سنوات، وتم نقلهم الي مستشفي التأمين الصحي، إلا أن الزوجة والطفل لفظا أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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