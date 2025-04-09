الأربعاء 09 أبريل 2025
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سياسة

بعد واقعة عقار أسيوط.. تحرك برلمانى بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات

سقوط عقارفي أسيوط،
سقوط عقارفي أسيوط، فيتو

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط، وذلك بعد واقعة سقوط عقار أسيوط.

 

تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط

 وقالت النائبة في سؤالها: شهدت الفترة الأخيرة تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط بدون تحرك لوقف نزيف الوفيات من الجهات المعنية. 

وأضافت: إلى متى يظل مسلسل الانهيارات العقارية فوق قاطنيها بدون تحرك واضح من الوزارات المعنية أو حصر حقيقي لها أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف خسارة الأرواح؟!
 

الإسكان الاجتماعي 

وتساءلت: لماذا لا يوجد داخل كل محافظة أولوية في الإسكان الاجتماعي لقاطني هذه العقارات؟!
 وتابعت: متى سنرى حلحلة لهذا الشأن ولا سيما أنه أصبح متكررًا شهريًا؟!

 

انهيار عقار أسيوط

انهار منزل مكون من 4 طوابق منذ قليل بشارع خديجة يوسف بحي شرق بمدينة أسيوط على السكان. وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل أنقاض الانهيار.

 

تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان

وقرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بحي شرق لمعاينة العقار المنهار بحي شرق والعقارات المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات إنسانية للمتضررين 

كما وجه محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلًا عن توفير كافة الرعاية الصحية للمصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

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