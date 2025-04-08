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تسليم 65 نموذج "8" نهائي للتصالح في مخالفات البناء للمواطنين بالغنايم أسيوط

تسليم نموذج التصالح
تسليم نموذج التصالح للمواطنين بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة تسليم نموذج "8" نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلباتهم للمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن لافتًا إلى تسليم نموذج "8" نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز الغنايم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات المتاحة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

 

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن طبقًا لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

 

تسليم 65 نموذج 8 نهائي التصالح للمواطنين

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز، قد قامت بتسليم 65 نموذج 8 نهائي التصالح للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم وبحضور نواب رئيس المركز، وسكرتير المركز والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق والاعتمادات اللازمة ضمن الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح.

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