الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

ضحيتها 44 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد  9 فلسطينيين وجرح نحو 35 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

 إسرائيل تشن هجمات على 45 هدفا في قطاع غزة 
 

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين في الشجاعية
 

واستشهد  فلسطيني  بالإضافة إلى إصابة اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قطاع غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي.

أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة

 وأضاف جوتيريش: "مر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة.. بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في غزة.. لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر.. وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي".

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جيش الاحتلال غزة الشجاعية

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