مدير مستشفيات غزة: أغلب الجرحى يصلون المستشفيات بحالة حرق كامل

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء، إنه يجب فتح المعابر فورا لإدخال الغذاء والماء والدواء.

إسرائيل تستخدم أسلحة جديدة

وأضاف مروان الهمص: لا نجد أدوية لعلاج أطفالنا المرضى في القطاع وأطفال غزة يعانون من أمراض عدة دون وجود علاج، انتشار الإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين أطفال غزة بسبب انعدام المياه النظيفة والطعام الجيد.

وأكد الهص، أن أغلب الجرحى يصلون للمستشفيات وهم بحالة حرق كامل، وإسرائيل تستخدم أسلحة جديدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد 9 فلسطينيين وجرح نحو 35 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

إسرائيل تشن هجمات على 45 هدفا في قطاع غزة

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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