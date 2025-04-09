فارقت الحياة بعد اتصال هاتفي من تحت الأنقاض، انتشال الضحية السابعة لـ عقار أسيوط المنهار (صور)

لقيت سيدة مصرعها أسفل أنقاض عقار أسيوط المنكوب وذلك بعدما تواصلت مع قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط عن طريق مكالمة تليفونية واتصال عبر الهاتف المحمول من خلال أحد جيرانها ولكنها توفيت قبل تمكن القوات من استخراجها على قيد الحياة.

فارقت الحياة بعد التواصل مع الحماية المدنية

وفارقت السيدة نهال إمام حسن إحدى ضحايا عقار أسيوط المنهار الحياة قبل دقائق قليلة من استخراجها رغم محاولات قوات الحماية المدنية لاستخراجها يدويا حتى لا تصاب من المعدات الثقيلة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 7 جثث حتى الآن لـ 3 سيدات ورجل مسن و3 أطفال من ضحايا العقار المنهار بحي شرق فيما تواصل البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

في ذات السياق قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بحي شرق لمعاينة العقار المنهار بحي شرق والعقارات المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

كما وجه محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلًا عن توفير كافة الرعاية الصحية للمصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

وتفقد اللواء هشام أبو النصر، موقع انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، وتم استخراج 7 جثث واصابة شخص وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، وجاري البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

انهيار عقار صادر له قرار إزالة بأسيوط

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم صادر له قرار ازالة ومكون من 4 طوابق بشارع فاروق كدواني بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط أنه فور تلقى البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور يحيى أبو رحمة مدير الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة وكافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات حي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 7 جثث واصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

وأكد المحافظ استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف عن كثب حتى انتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض العقار المنهار.

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