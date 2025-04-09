الأربعاء 09 أبريل 2025
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سياسة

بعد تجديدها، الأنبا ويصا يدشن كنيسة السيدة العذراء بالبلينا

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

دشّن نيافة الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس، كنيسة السيدة العذراء مريم بعد الانتهاء من أعمال التجديد بها، حيث قام بتدشين أيقوناتها وأواني المذبح في احتفال كنسي مهيب.


مذابح الكنيسة


شارك في صلوات التدشين والقداس الإلهي الذي أعقبها نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة.

وشملت مراسم التدشين تكريس خمسة مذابح داخل الكنيسة، جاءت أسماؤها على النحو التالي:

المذبح الرئيسي باسم السيدة العذراء مريم.

المذبح القبلي الأول باسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبوسيفين".

المذبح القبلي الآخر على اسم القديسين الأنبا توماس السائح والأنبا صرابامون الأسقف.

المذبح البحري الأول باسم رئيس الملائكة الجليل غبريال.

المذبح البحري الآخر على اسم الشهيدين الأمير تاوضروس المشرقي والأمير تادرس الشطبي.

نتائج أعمال التطوير في الكنيسة 


وجاء التدشين ليُتوّج أعمال التطوير التي شهدتها الكنيسة، في إطار الحفاظ على الطابع الروحي والمعماري للأثر الديني، وتهيئته لاستقبال المصلين والخدمات الروحية بشكل أفضل.

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