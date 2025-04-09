الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، عن الترتيبات الخاصة بقداس عيد القيامة المجيد، المقرر إقامته مساء السبت الموافق 19 أبريل 2025، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وأكدت الكنيسة، في بيان رسمي، أنه تم مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات، موضحة أنه يمكن الحصول على دعوات الحضور من الكنائس التابع لها الأفراد أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشددت الكنيسة على أن حضور الصلاة يتطلب حمل دعوة رسمية، ولن يُسمح باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب.

كما أوضحت الترتيبات التالية:

لا توجد أماكن مخصصة لركن السيارات داخل فناء الكاتدرائية.

خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولا يُسمح بأي استثناءات في هذا الشأن.

التعاون الكامل مطلوب مع خدام الكشافة، والالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلاة داخل الكاتدرائية.

الكنيسة تناشد كل من يعاني من أعراض مرضية – حتى وإن كانت خفيفة – بالامتناع عن الحضور، حفاظًا على سلامة جميع المشاركين في الصلوات.



تفاصيل الدخول إلى الكاتدرائية مساء السبت

تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً.

بوابة رقم 1 مخصصة لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة.

بوابة رقم 3 (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات الخاصة ودعوات الشعب.

يجب على كل مصلٍّ إحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وغطاء الرأس للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصي فقط، وللاعتبارات الصحية يمنع التشارك في هذه الأدوات.



وتدعو الكنيسة أبناءها للاحتفال بروح الصلاة، والالتزام بالإجراءات المعلنة، لضمان خروج الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد في أجواء روحانية منظمة وآمنة.

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