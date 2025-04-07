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سياسة

الأنبا دانيال يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية المعادي

الانبا دانيال
الانبا دانيال

صلى نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القداس الإلهي بكنيسة مار يوحنا المعمدان بالمعراج.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا دانيال صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، بالإضافة إلى أغنسطس واحد (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة تشجيع للفتيات اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

الأنبا مارتيوس يناقش ترتيبات الخدمة في كنائس شرق السكة الحديد

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد، اجتماعه الدوري بمقر نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع بمنطقة مهمشة، وذلك بحضور نيافته.

وتضمن الاجتماع محاضرة روحية ألقاها القمص حبيب جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنودة بمدينة السلام، تحت عنوان "خدمة الحالات الصعبة"، تناول فيها التحديات التي تواجه الخدمة الرعوية وكيفية التعامل مع الحالات الإنسانية المعقدة.

كما ناقش الحضور عددًا من الترتيبات الخاصة بتنظيم الخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز العمل الكنسي وتلبية احتياجات أبناء الكنائس في القطاع.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نجع حمادي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بضابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في إيبارشية نجع حمادي.

البابا تواضروس: نستهدف رفع مستوى التعليم الكنسي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة،  طلاب الفرقة الرابعة - القسم النهاري بإكليريكية بالأنبا رويس، بحضور نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ووكيل الكلية، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي، المشرف الروحي على طلبة الكلية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، هنأ في بداية اللقاء طلاب الفرقة الرابعة بالكلية الإكليريكية، بقرب تخرجهم، مشيدًا بمسيرتهم الدراسية، واستعدادهم لتحمل أمانة الخدمة.

وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس تحدث مع الطلبة عن أهمية الخدمة في الكنيسة، مؤكدا على أن دعوة الخدمة، دعوة إلهية تتطلب أمانة وغيرة مقدسة، كما شدد على أهمية إعداد كوادر مؤهلة من خلال استكمال الدراسات العليا، بما يسهم في رفع مستوى التعليم الكنسي ويخدم احتياجات الكنيسة في العصر الحالي.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالرعاية المباشرة لطلبة الإكليريكية وحرصه على دعمهم وتشجيعهم في خطواتهم المستقبلية.

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