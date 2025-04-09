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خارج الحدود

شراكة استراتيجية، مصر وفرنسا تعززان التعاون في إطار عملية الخرطوم

وزير الخارجية وزير
وزير الخارجية وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، "فرانسوا نويل بوفيه" وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

 الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وفرنسا

وأشاد الوزير عبد العاطى بزيارة الدولة الهامة التي أجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر والتي عكست الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين خاصة بعد ترفيع العلاقات بين البلدين، فضلا عن تقارب الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية البناء على الزخم الناتج عن الزيارة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق أوسع، ومواصلة العمل الوثيق لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

 خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة

وقدم وزير الخارجية التهنئة للمسئول الفرنسي بمناسبة تسلم بلاده الرئاسة الدورية لعملية الخرطوم، مؤكدًا الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.

كما أكد على التطلع لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، موضحًا أن خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، خاصة مع الأولوية التي توليها القاهرة لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر، معربا عن التطلع لقيام فرنسا بزيادة الدعم لمصر في هذا الشأن ولاسيما مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية نظرًا لاستقبال أكثر من ١٠ ملايين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

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بدر عبد العاطي المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم مصر وفرنسا موضوعات الهجرة في مصر

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