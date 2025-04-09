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جوائز وتكريمات في احتفال جامعة الفيوم بعيد العلم الـ 17

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة تحتفل بعيد العلم السابع عشر، اليوم الأربعاء، موضحا أن الفترة الأولى من الاحتفال بدأت الساعة 9.30 صباحا بطابور عرض من أمام المكتبة المركزية إلى قاعة الاحتفالات الكبرى، والفترة الثانية تبدأ الساعة 12.30 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى.

جوائز الجامعة العلمية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات صحفية، أنه سيتم منح  جائزة جامعة الفيوم التقديرية للمتميزين فى القطاعين العملي والأدبي، كما يتم منح جائزة جامعة الفيوم للتفوق فى البحث العلمي في القطاعين العملي والأدبي ايضا، وجائزة للتفوق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجائزة تشجيعية فى التأليف العلمي في القطاعين العملي والأدبية، وجائزة تشجيعية فى الترجمة، كما يتم تكريم  الدكتور نائب رئيس الجامعة السابق، وعمداء الكليات  السابقين، ووكلاء الكليات السابقين، والقيادات الإدارية السابقة، والحاصلين على جائزة السفير علي العشيري لافضل بحث تطبيقي أو مشروع تخرج بجامعة الفيوم، وأفضل رسالتي (ماجستير - دكتوراه) في القطاعين العملي والأدبي، والحاصلين على جائزة التميز في النشر العلمي الدولي.

تكريم أسماء الراحلين

كما تكرم جامعة الفيوم، أسماء أعضاء هيئة التدريس والعاملين الراحلين، ويتم منح جائزة للتميز الإداري، وجائزة للموظف المثالي، وجائزة للعامل المثالي، وجائزة تشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى (معيار التميز العلمي)، وجائزة تشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى في المجالات العلمية المختلفة.

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 كما يتم تكريم  أعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الدكتوراه، والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وأوائل البكالوريوس والليسانس بالكليات المختلفة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.

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