بيراميدز يتجاوز المطبات الصعبة ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.. البداية برفض 4 ملاعب استضافة مران السماوي.. استبعاد هذا الثلاثي.. إغلاق أنوار الملعب بالتدريب الأخير.. إزعاج اللاعبين فجرا بفندق الإقامة

نجح فريق بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه منذ إنشائه 2018 على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي المتأهل من مواجهة مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بفريق بيراميدز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يتحدى الأزمات

لم يكن تأهل بيراميدز لدور نصف نهائي دوري الأبطال سهلا فرغم فوزه بموقعة الذهاب بالقاهرة 4 -1 إلا انه واجه صعوبات وتحديات وأزمات بموقعة الإياب بالمغرب.

شهدت مباراة الجيش الملكي وبيراميدز العديد من الأزمات أدت إلى تقديم بيراميدز 3 شكاوى رسمية وكانت كفيلة بتوديعه البطولة سواء من نادي الجيش الملكي أو جماهيره.

مباراة الجيش الملكي ضد بيراميدز

كانت البداية بتعرض بعثة نادي بيراميدز للعديد من المضايقات خلال وجودها في الرباط العاصمة المغربية قبل خوض مباراة الجيش الملكي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت البعثة لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي سيخوض عليه فريق بيراميدز مرانه الأول في المغرب، بعد الاتفاق مع أكثر من ٤ ملاعب لاستضافة المران ولكنها جميعا عادت للاعتذار عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة، كما أن نادي الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة.



وبعد اتصالات مسئولي البعثة وتنصل نادي الجيش الملكي المضيف من مسئولياته بشأن ملعب المران، اضطرت البعثة للتنقل إلى مدينة القنيطرة لخوض المران والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من ٧٠ دقيقة كاملة، في ظل اتصالات أجراها نادي الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة المران حيث كان مليئا بالحفر والمطبات وغاية في السوء، واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب خوفا على اللاعبين وحتى لا يتعرض أي منهم للإصابة قبل اللقاء الهام.

بيراميدز يشكو سوء معاملة الجيش الملكي

وقررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

إغلاق إضاءة ملعب المران الأخير

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الأمس بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسئولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الكاف، بأكثر من ١٠ دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه.

مضايقات جماهير الجيش الملكي لبعثة بيراميدز بفندق الإقامة

واستمرارا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق جمهور الفريق المغربي العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا.



واستيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم.

وقدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجر اليوم أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة السماوي بالمغرب، من جانب جماهير الجيش الملكي، والتي أطلقت ألعابا نارية على غرف اللاعبين.

استبعاد ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي

وقرر الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه من قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

جاء ذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه بحسب بيان النادي السماوي.



كما قرر الجهاز الفني كذلك استبعاد الثنائي يوسف نادر وطارق علاء من قائمة اللقاء لرؤية فنية، إلى جانب الثلاثي المصاب.

لاعبو بيراميدز يتعرضون لمقذوفات نارية قبل المباراة



وتعرض لاعبو وبعثة نادي بيراميدز لاستفزازات وضرب ألعاب نارية ومقذوفات نارية وزجاجات المياه لحظة دخول الفريق لإجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي.

واضطر لاعبو بيراميدز للخروج أكثر من مرة خارج الملعب في ظل خروج الجماهير الكبير عن النص، وتعرض أكثر من لاعب من بينهم مهند لاشين للإصابة جراء مقذوف ناري سقط داخل الملعب.

وأثبتت بعثة بيراميدز ما تعرض له الفريق مع مسئولي الكاف والأمن مع تقديم شكوى رسمية فيما حدث وتعرض اللاعبين للإصابات بعد الاعتداء عليهم بالألعاب النارية.

https://www.youtube.com/shorts/PC7lH76j28A?feature=share

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

وحرص الأمن المغربي على إبقاء لاعبي بيراميدز في الملعب الشرفي بمدينة مكناس لأكثر من ساعة بعد نهاية لقائه والجيش الملكي كإجراء أمني لحماية اللاعبين.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل فيستون مايلي هدفًا لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.

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